به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر گزارش این سازمان، این کشتی فله بر هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابه‌ای ناشناس هدف قرار گرفت که به بخشی از کشتی خسارت وارد کرد و همچنین یکی از خدمه کشتی زخمی شد.

رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد این کشتی باپرچم کشور آفریقایی لیبریا تردد می‌کرده است. صبح امروز هم سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کردپرتابه‌ای ناشناس به یک کشتی در تنگه هرمز برخورد وبه موتورخانه کشتی اسیب وارد کرده است.