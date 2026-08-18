طرح ملی «بازیکا» با هدف ایجاد نشاط، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی و ترویج بازی‌های گروهی و خلاقانه، با حضور مربی کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در روستا‌های پلنگ‌آباد و جارو از توابع شهرستان اشتهارد اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز؛ طرح ملی «بازیکا» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت بازی در فرآیند یادگیری و رشد کودکان و نوجوانان، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در روستا‌های پلنگ‌آباد و جارو از توابع شهرستان اشتهارد، برگزار شد.

این برنامه با حضور علی امام‌وردی‌زاده، مربی کتابخانه سیار روستایی کانون البرز و همراهی ندا ساعی، کارشناس هنری کانون استان، اجرا شد و کودکان و نوجوانان روستا در فضایی شاد و پرنشاط، در مجموعه‌ای از فعالیت‌های گروهی و خلاقانه شرکت کردند.

در این برنامه، بازی‌های بومی و محلی، بازی‌های گروهی و حرکتی با هدف تقویت همکاری، تمرکز، خلاقیت و تعامل میان اعضا اجرا شد. همچنین کودکان در نقاشی دیواری با موضوع «مصرف بهینه برق» شرکت کردند و با مفاهیم مدیریت مصرف انرژی به شیوه‌ای خلاقانه آشنا شدند.

اجرای نمایش عروسکی با حضور عروسک «فسقلی» نیز بخش دیگری از این برنامه بود که با استقبال کودکان همراه شد. در پایان، تعدادی کتاب نیز به کودکان و نوجوانان اهدا شد تا در کنار بازی و فعالیت‌های گروهی، زمینه برای تقویت انس با کتاب و مطالعه نیز فراهم شود.

علی امام‌وردی‌زاده، مربی کتابخانه سیار روستایی کانون البرز، هدف از اجرای این طرح را ایجاد نشاط و شادابی، آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با بازی‌های گروهی و فاصله گرفتن از فضای مجازی عنوان کرد و گفت: اجرای این برنامه‌ها فرصتی برای تمرین کار گروهی، تخلیه انرژی، تقویت اعتمادبه‌نفس و افزایش تعامل میان کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند.

طرح ملی «بازیکا» با رویکرد ترویج بازی‌های ساده، خلاقانه و هدفمند و با بهره‌گیری از ظرفیت بازی در آموزش فعال و تعاملی، در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال اجراست و تلاش می‌کند بازی را به بستری برای یادگیری، رشد مهارت‌های اجتماعی و تجربه فعالیت‌های جمعی تبدیل کند.