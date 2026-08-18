به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، خبر‌هایی از مناطق مختلف گیلان از گوشه و کنار گیلان در بسته اخبار کوتاه گنجانده شده است.

اجرای طرح‌های آبرسانی به همت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در لاهیجان

زارع ، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی گفت : دو مخزن آبرسانی در روستای دیزبن بخش مرکزی لاهیجان و یک مخزن ۵۰۰ مترمکعبی برای تأمین آب ۳۰ روستای بخش رودبنه، توسط قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش احداث می‌شود.

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افزایش تولید برنج در اسالم

مدیر جهاد کشاورزی اسالم با بیان اینکه امسال ۴ هزارو ۳۰۰ هکتار از اراضی این بخش زیر کشت برنج رفته است، گفت: پیش بینی می‌شود، شالیکاران ۵ تا ۷ درصد، نسبت به پارسال بیشتر برنج تولید و روانه بازار کنند.

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رحمت زاده، نماینده مردم صومعه سرا در خانه ملت هم گفت: از دولت انتظار داریم در راستای حمایت از شالیکاران به مصوبه مجلس شورای اسلامی در ممنوعیت واردات برنج در چهار ماه برداشت مرداد، شهریور، مهر و آبان پایبند باشد.

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تودیع و معارفه مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان

با حکم حجت الاسلام والمسلمین قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام سجاد سرافراز به عنوان مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی گیلان معرفی و از زحمات حجت‌الاسلام نجفی قدردانی شد. حجت‌الاسلام والمسلمین زمانی، معاون فرهنگی و استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی در این مراسم بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت جوانان مومن و انقلابی در راستای ترویج فرهنگ عمومی در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان تاکید کرد.

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اجرای تئاتر «خورشید کاروان» با هدف گرامیداشت سالروز ورود پرافتخار آزادگان به میهن اسلامی در آستانه اشرفیه

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و اجرای آیین‌های ویژه به مناسبت گرامیداشت سالروزورود آزادگان به وطن

منجیل- دیدار با خانواده جانباز صابر

منجیل- دیدار با آزاده جانباز حسینی

رودبار- دیدار با خانواده جانباز سلیمی آزاده

رودبار- دیدار با آزاده جانباز حسینی آزاده

لنگرود- خاطره گویی جمعی از آزادگان

بندرانزلی- برپایی کاروان سلامت

بندرانزلی- دیدارباخانواده شهید نیما مرادی

فومن- دیدار با ۳ آزاده و جانباز دوران ۸ سال دفاع مقدس