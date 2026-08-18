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سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم در راستای مدیریت تردد شهروندان همزمان با اجرای عملیات عمرانی زیرگذر امام موسی صدر، تمهیدات ویژهای را برای تغییر مسیر برخی خطوط و بازطراحی مسیرهای هسته مرکزی شهر اتخاذ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای علی نیک، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم، با اشاره به اجرای عملیات زیرگذر امام موسی صدر، اعلام کرد که برای جلوگیری از اختلال در حملونقل عمومی، تغییراتی در مسیر خطوط اتوبوسرانی اعمال شده است.
وی با اشاره به تغییر مسیر خطوط ۴۱۱ و ۴۲ افزود: این خطوط که پیش از این از پردیسان به سمت خیابان امیرکبیر و میدان شهید مطهری حرکت میکردند، تا پایان عملیات عمرانی زیرگذر، مسیر خود را به بلوار شهید منتظری تغییر دادهاند.
نیک همچنین تصریح کرد که جهت حفظ دسترسی شهروندان به خدمات اتوبوسرانی در هسته مرکزی شهر، مسیر محدوده بازار به سمت بلوار شهید منتظری و چهارراه شهدا، از طریق خیابان معلم، بلوار عمار، خیابان شهید آیتالله طالقانی تا روبروی مسجد امام حسن (ع) و ابتدای خیابان ساحلی (و بالعکس) بازطراحی شده است.
مدیرعامل اتوبوسرانی قم در پایان خبر از ارتقای خدمات رفاهی زائران گفت و اعلام کرد که تعداد دستگاههای اتوبوس در مسیرهای گردشی اطراف حرم مطهر به ۶ دستگاه افزایش یافته که این خدمات بهصورت رایگان در اختیار مسافران قرار دارد.