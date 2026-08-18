عملیات بهسازی و آسفالت معابر روستا‌های بخش مرکزی مهاباد ادامه دارد و قرار است تا پایان امسال، ۳۰ روستا از این طرح بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، طرح بهسازی و آسفالت معابر و کوچه‌های ۳۰ روستای بخش مرکزی مهاباد تا پایان امسال اجرا می‌شود.

در ادامه اجرای طرح‌های بهسازی راه‌های روستایی، عملیات بهسازی و آسفالت معابر و کوچه‌های روستای قلقله در بخش مرکزی مهاباد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این طرح، معابر و کوچه‌های روستای قلقله به مساحت پنج هزار مترمربع و با اعتبار یک میلیارد تومان بهسازی و آسفالت خواهد شد.

بخش قابل توجهی از معابر روستا‌های بخش مرکزی مهاباد با اجرای این طرح‌ها، ساماندهی شده و دسترسی و تردد روستاییان نیز بهبود می‌یابد.