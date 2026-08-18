با توجه به افزایش حجم سفر‌های تابستانی، تبعات ناشی از جنگ و ناترازی تولید و مصرف سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم از افزایش تقاضا و کمبود مقطعی بنزین در برخی جایگاه‌های استان خبر داد و از شهروندان خواست با مدیریت مصرف، مجموعه‌های سوخترسان را در تأمین پایدار همراهی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه قم، با آغاز موج سفر‌های تابستانی و همزمانی آن با آثار جنگ و ناترازی میان تولید و مصرف، در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت استان قم، افزایش تقاضا و کمبود مقطعی بنزین مشاهده شده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم اعلام کرد که با تمام ظرفیت در تلاش است تا سوخت مورد نیاز استان را تأمین و توزیع کند و هیچ‌گونه خللی در روند عرضه سوخت ایجاد نشود.

این شرکت از شهروندان و مسافران درخواست کرده است با مدیریت مصرف و پرهیز از تردد‌های غیرضروری، پخش‌کنندگان سوخت را در این شرایط همراهی کنند. تأکید شده است که همکاری مردم، پشتوانه‌ای برای تداوم پایدار عرضه سوخت در استان خواهد بود.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم از همشهریان خواست ضمن خودداری از سفر‌های غیرضروری و اولویت استفاده از خودرو‌های دوگانه‌سوز با سوخت گاز (CNG) این مجموعه را برای تامین سوخت پایدار همراهی کنند.