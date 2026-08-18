معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البر از اجرای پویش ملی «واکسن امروز، ایمنی فردا» هم‌زمان با کشور در استان البرز خبر داد و گفت: این پویش با هدف افزایش آگاهی عمومی، تقویت اعتماد مردم به برنامه‌های ایمن‌سازی و یادآوری نقش حیاتی واکسن در حفظ سلامت فردی و اجتماعی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، معصومه جودکی با تأکید بر اینکه واکسیناسیون یکی از مؤثرترین، کم‌هزینه‌ترین و نجات‌بخش‌ترین مداخلات سلامت در جهان به شمار می‌رود، اظهار کرد: ایمن‌سازی تنها یک اقدام فردی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی در قبال سلامت خانواده، کودکان و همه آحاد جامعه است. واکسن‌ها از بروز بسیاری از بیماری‌های خطرناک، ناتوان‌کننده و حتی مرگبار مانند سرخک، فلج اطفال، دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه و هپاتیت B پیشگیری می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای شاخص‌های سلامت عمومی دارند.

وی افزود: زمانی که درصد بالایی از جامعه تحت پوشش واکسیناسیون قرار می‌گیرند، ایمنی جمعی شکل می‌گیرد و زنجیره انتقال بیماری‌ها شکسته می‌شود. در چنین شرایطی حتی افرادی که به دلیل سن پایین، ابتلا به بیماری‌های خاص یا ضعف سیستم ایمنی امکان دریافت واکسن ندارند نیز از این پوشش محافظتی بهره‌مند می‌شوند. در واقع، خانواده‌ها با واکسینه کردن فرزندان خود، تنها از کودک خود محافظت نمی‌کنند، بلکه در حفظ سلامت دیگر اعضای جامعه نیز سهیم می‌شوند.

جودکی همچنین با بیان اینکه پیشگیری همواره ساده‌تر، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از درمان است، خاطرنشان کرد: واکسیناسیون علاوه بر حفظ جان کودکان و پیشگیری از عوارض شدید بیماری‌ها، خانواده‌ها را از هزینه‌های سنگین درمان، بستری و تبعات اقتصادی و روانی بیماری مصون می‌دارد و فرصت بیشتری برای رشد، آموزش و نشاط کودکان فراهم می‌کند.

وی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، تعداد ۲۸۵ هزار و ۷۱۰ دُز واکسنبرای گروه‌های مختلف هدف در استان البرز تزریق شده است که این آمار نشان‌دهنده تداوم خدمات گسترده ایمن‌سازی در شبکه بهداشت و درمان استان و اهتمام مجموعه سلامت برای حفظ پوشش مطلوب واکسیناسیون است.

معاون بهداشت دانشگاه با دعوت از خانواده‌ها برای توجه جدی به زمان‌بندی واکسیناسیون و مراجعه به‌موقع به مراکز خدمات جامع سلامت تأکید کرد: به توصیه‌های غیر علمی و شایعات در مورد واکسن توجه نکنید و با یک اقدام ساده و صرف چند دقیقه زمان، می‌توان سال‌ها سلامت و آرامش را برای فرزندان، خانواده و جامعه تضمین کرد.