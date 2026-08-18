رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با تأکید بر ظرفیت صنعت و معدن برای جهش، گفت: برنامه مشخصی برای ورود جوانان به این بخش وجود ندارد و کمتر از ۲ درصد جوانان تمایل به فعالیت در حوزه معدن دارند.

برنامه مشخصی برای ورود جوانان به حوزه صنعت و معدن وجود ندارد

برنامه مشخصی برای ورود جوانان به حوزه صنعت و معدن وجود ندارد

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای حسین زاهدی در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در مرکز همایش‌های صدا و سیما، با تأکید بر ظرفیت بخش صنعت و معدن برای جهش اقتصادی، گفت: برای تحقق این هدف باید اصل تجارت با همه کشور‌ها مورد توجه قرار گیرد.

زاهدی ادامه داد: تحریم‌های داخلی، فعالیت در بخش صنعت و معدن را دشوار کرده است و برنامه مشخصی برای ورود و مشارکت جوانان در این بخش وجود ندارد.

وی افزود: مشارکت جوانان در بخش صنعت بسیار پایین است و کمتر از ۲ درصد جوانان تمایل به ورود به حوزه معدن دارند.

زاهدی بر ضرورت تدوین برنامه‌ای مشخص برای افزایش حضور جوانان در بخش صنعت و معدن تأکید کرد.

فعالیت کارخانه‌های تهران با ۶۰ درصد ظرفیت

افشین سهراب‌خان، رئیس بازرسی کل استان تهران، در ادامه این مراسم گفت: در تصمیم‌گیری‌ها بیش از گذشته از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: متأسفانه روند بازسازی‌ها پس از جنگ به کندی پیش می‌رود که این موضوع اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

سهراب‌خان ادامه داد: در حال حاضر کارخانه‌های استان تهران به‌طور میانگین با ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و امیدواریم با حمایت‌های صورت‌گرفته، میزان بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های تولیدی افزایش یابد.