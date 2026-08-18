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رئیس کل دادگستری خوزستان از کاهش جرایم اولویتی استان در چهار ماهه امسال خبر داد و گفت: وقوع سرقت در این مدت هشت درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی دهقانی در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خوزستان در دادگستری، گفت: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اجرای اقدامات متناسب با همکاری دستگاههای مرتبط، میزان جرایم اولویتی استان در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
وی افزود: بیشترین کاهش در حوزه سرقت مشاهده شده و آمار وقوع این جرم در چهار ماهه امسال هشت درصد کاهش داشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین با اشاره به ضرورت کاهش آسیبهای اجتماعی در استان گفت: در این حوزه، بهویژه در دعاوی خانوادگی، کاهش قابل توجهی مشاهده شده است و امیدواریم این روند در ادامه نیز تداوم داشته باشد.
دهقانی با اشاره به فعالیت «سامانه سلام» در کشور تصریح کرد: این سامانه جامع اطلاعات مردمی، امکان ارائه گزارشهای مردمی در حوزههای مختلف را فراهم کرده است تا گزارشهای دریافتشده به شکل مناسب بررسی و رسیدگی شوند.
وی ادامه داد: در مواردی که گزارشهای مردمی نیازمند برخورد مقابلهای باشند، اقدامات لازم انجام میشود و چنانچه موضوع نیازمند اقدامات پیشگیرانه باشد، با ارجاع به شورای پیشگیری از وقوع جرم، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری خوزستان بر ضرورت مسئولیتپذیری دستگاهها و مدیران در انجام تکالیف قانونی تأکید کرد و گفت: برای تقویت اقدامات پیشگیرانه باید از ظرفیت مردم و سازمانهای مردمنهاد نیز استفاده شود.