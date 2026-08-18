آزاده احمدی از اصفهان، موفق شد از بین ۶۰۰ زن از ۱۳۱ کشور جهان، جز ۱۰۰ قهرمان زن فائو در حوزه نظام‌های کشاورزی -غذایی و توسعه روستایی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این دوره، هشت بانوی ایرانی در جمع برگزیدگان قرار گرفتند که احمدی یکی از آنان است، بانویی که فعالیت خود را از آموزش زبان آغاز کرد و در ادامه با ورود به حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار، مشاغل خانگی، تولید و کارآفرینی، مسیر فعالیت خود را تا توسعه یک مجموعه تولیدی ادامه داده است.

مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، در نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، ضمن اعلام انتخاب این بانوی اصفهانی، از تعهد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از زنان در نظام‌های کشاورزی-غذایی تقدیر و این موفقیت را تبریک گفته است.

شو دونگیو، خطاب به آزاده احمدی گفت: شما به عنوان یکی از ۱۰۰ قهرمان زن فائو در سیستم‌های کشاورزی-غذایی و توسعه روستایی، به گروهی استثنایی از زنانی پیوسته‌اید که مشارکت‌هایشان به شکل‌گیری آینده‌ای بهتر برای غذا، کشاورزی، جوامع روستایی و سیاره ما کمک می‌کند.

خانم احمدی از تحصیلکردگان دانشگاه صنعتی اصفهان است و پیش از این نیز جوایز متعددی از جمله جایزه مریم میرزاخانی را کسب کرده بود.

آزاده احمدی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ با تأسیس یک آموزشگاه زبان آغاز و در ادامه یک خیریه برای زنان سرپرست خانوار تأسیس کرد و سپس وارد حوزه مشاغل خانگی شد؛ و هم اکنون زمینه اشتغال ۱۴ نفر را به صورت مستقیم و ۲۵ نفر را به صورت غیر مستقیم فراهم کرده است.

مراسم ویژه اهدای جوایز به ۱۰۰ زن قهرمان کشاورزی و غذا در جریان رویداد اصلی «مجمع جهانی غذا» (WFF) از ۱۲ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ (از ۲۰ تا ۲۴ مهر) در مقر فائو در رم (ایتالیا) برگزار می‌شود.