مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از بازگشت حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت صنعت گاز کشور که در حملات اخیر آسیب دیده بود، به مدار تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در سفر به زنجان از بازگشت حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت صنعت گاز کشور که در حملات اخیر آسیب دیده بود، به مدار تولید خبر داد.

هوشنگ صیدالی افزود:در جریان حمله به چهار پالایشگاه بزرگ گازی در عسلویه، ۲۷ موشک سنگین به تجهیزات و تأسیسات این پالایشگاه‌ها اصابت کرد و حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از مدار خارج شد.

وی افزود: با تلاش نیرو‌های شرکت ملی نفت و گاز ایران، کمتر از ۶ ساعت پس از حادثه، برنامه بازگشت ظرفیت‌های آسیب‌دیده و نحوه جبران خسارت تدوین شد و تاکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت ازدست‌رفته به مدار تولید بازگشته است.

صیدالی ادامه داد: بخش دیگری از ظرفیت آسیب‌دیده نیز تا مهرماه به شبکه بازخواهد گشت، هرچند برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت ممکن است برای یک تا دو سال در دسترس نباشد.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به انجام عملیات آواربرداری در پالایشگاه‌های آسیب‌دیده گفت: روند تجهیز و بازگرداندن این پالایشگاه‌ها به شرایط عادی آغاز شده و کارکنان صنعت گاز تلاش می‌کنند خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه داشته باشد.

وی همچنین درباره وضعیت تأمین گاز در زمستان پیش‌رو هشدار داد و گفت: با توجه به کاهش بخشی از ظرفیت تولید، مدیریت مصرف و همکاری مردم و صنایع برای عبور پایدار از فصل سرد ضروری است.