۶۴ هزار لیتر سوخت قاچاق از سه خودرو، در فسا کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: سوختی که قرار بود در شبکه رسمی توزیع شود و سهم بخش تولید و کشاورزی یاشد این‌بار قربانی طمع قاچاقچیانی شد که قصد انتقال آن به بنادر جنوبی را داشتند.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه ماموران در اقدامی هوشمندانه، سه خودروی حامل سوخت را که به شیوه‌هایی پیچیده و ماهرانه جاسازی شده بودند را متوقف کردند افزود: از این سه خودرو تریلی، اتوبوس و کامیون ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

او ادامه داد: ارزش این محموله قاچاق بیش از ۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در فسا کشف شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال، بسیار افزایش داشته است.

سرهنگ محمدی در پایان گفت: در این عملیات‌ها، دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.