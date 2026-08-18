به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور افزود: در تحولات و درگیری‌های اخیر، نقش نیرو‌های نظامی و انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور بیش از گذشته آشکار شد و نیرو‌های مسلح با وجود آسیب‌هایی که به برخی اماکن و زیرساخت‌های آنان وارد شد، با ایستادگی و مقاومت اجازه ندادند دشمن به اهداف شوم خود دست پیدا کند.

پورخاقان با تأکید بر ضرورت حفظ شأن و جایگاه نیرو‌های مسلح، تصریح کرد: نیرو‌های مسلح دارای شخصیت و جایگاه ویژه‌ای هستند و نباید اجازه داد رفتار نادرست یک فرد یا وقوع یک تخلف، موجب خدشه‌دار شدن جایگاه این مجموعه و ایجاد احساس ناامنی در جامعه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری، گفت: به حمدالله در بیش از دو دهه گذشته، آمار جرایم در نیرو‌های مسلح در مقایسه با جمعیت این مجموعه پایین بوده است؛ هرچند از نگاه سازمان قضایی حتی یک مورد جرم نیز قابل قبول نیست.