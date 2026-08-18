به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در مراسم بهره‌برداری از این طرح گفت: برای اجرای این طرح ۷۰ کیلومتر خط انتقال، ۱۰۲ کیلومتر شبکه توزیع، دو باب مخزن بتنی هزار مترمکعبی و هفت حلقه چاه عمیق و هزار ۶۵۰ متر خط برق رسانی ایجاد شده است.

به گفته فرهاد سرگلزایی برای آبرسانی به این روستا‌ها مبلغ ۴۱۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

منطقه روستایی و عشایری چاه احمد در بخش نازیل شهرستان تفتان واقع شده که با بهره برداری از این طرح ابرسانی شاخص شبکه ابرسانی در این منطقه به ۸۶ درصد رسید.