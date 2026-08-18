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تسریع در بازسازی بازار تاریخی، راهاندازی موزه امیرنظام گروس و تکمیل نمایشگاه دائمی فرش، از وعدههای مدیرکل امور استانها و تشکلهای مردمنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به مردم شهرستان بیجار بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل امور استانها و تشکلهای مردمنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از پیگیری تکمیل بازسازی بازار تاریخی بیجار، راهاندازی موزه امیرنظام گروس، تکمیل نمایشگاه دائمی فرش بیجار و حمایت از طرحهای گردشگری این شهرستان خبر داد.
محمدمهدی نصیری کناری در جریان بازدید از پروژههای میراث فرهنگی شهرستان اظهار کرد: این بازدید در راستای دستور وزیر میراث فرهنگی و با هدف بررسی میدانی روند اجرای پروژهها و مطالبات شهرستان انجام شد و گزارش آن برای تصمیمگیری نهایی و به وزیر ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت بازار تاریخی بیجار، بر استفاده از ظرفیتهای موجود برای رفع موانع و تسریع در بهسازی و مرمت این مجموعه تأکید کرد و گفت: با همکاری فرمانداری، هیئت امنای بازار و دستگاههای اجرایی، تکمیل این پروژه نیمهتمام پیگیری میشود.
نصیری همچنین با اشاره به تیمچه حاج شهباز، از روند مرمت این مجموعه و اقدامات انجامشده برای کنترل رطوبت خبر داد و افزود: این بنا میتواند به عنوان نخستین نمایشگاه دائمی فرش بیجار، نقش مهمی در معرفی و احیای هویت فرش گروس داشته باشد.
وی درباره تیمچه امیرتومان نیز گفت: با اختصاص اعتبارات لازم، بخشی از این مجموعه به موزه امیرنظام گروس و بخشی دیگر به فضای صنایعدستی شهرستان اختصاص خواهد یافت.
در ادامه، دکتر علیرضا زندیان با اشاره به پیگیریهای انجامشده با وزیر میراث فرهنگی گفت: تکمیل سقف قدیمی و بهسازی سایر بخشهای بازار تاریخی بیجار در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم این بازدید زمینهساز تکمیل پروژهای باشد که سالها مورد انتظار مردم و اصناف شهرستان بوده است.
پویا طالبنیا، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان نیز از تشکیل هیئت امنا برای ساماندهی و مرمت بخشهای مختلف بازار خبر داد و گفت: ساختمان فعلی اداره میراث فرهنگی پس از جابهجایی، با انجام مرمت و مطالعات تخصصی، به موزه امیرنظام گروس تبدیل خواهد شد.
وی همچنین از ثبت پنج اثر تاریخی شهرستان بیجار طی یک سال گذشته خبر داد و افزود: پرونده ثبت ملی قناتهای بیجار نیز در مراحل نهایی قرار دارد.