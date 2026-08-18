مرحله نیمه‌نهایی روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در دو وزن پایانی ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی حیدری و علیرضا محمدحسینی، دو نماینده کشورمان، با قبول شکست مقابل حریفان خود از صعود به فینال بازماندند و راهی دیدار رده‌بندی شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی حیدری در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مقابل چیتیچ از مولداوی به پیروزی رسید. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۷ بر صفر از سد ژیوکو هینکوف از بلاروس گذشت و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

حیدری در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ ماکاوه از هند را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل آیخان جوادوف از آذربایجان با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی در دور نخست هروای از اسلواکی را با نتیجه ۷ بر یک مغلوب کرد. وی در دور دوم روزاریو از پورتوریکو را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

محمدحسینی در این مرحله نیز با نتیجه ۷ بر ۳ هوهانیسیان از ارمنستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. وی در این مرحله مقابل نیخاف از روسیه با نتیجه ۵ بر یک شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد.