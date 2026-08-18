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مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم کارکنان وظیفه و پایور قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در این دوره از مسابقات که به نام شهید جنگ تحمیلی سوم حبیب رعیت پور برگزار شد، ۷۹ شرکت گننده برادر و خواهر حضور دارند.
سرهنگ دوم پاسدار موسوی افزود: در این مسابقات شرکت کننده در بخشهای مختلف از جمله قرآن، اذان، ترتیل و تفسیر با هم به رقابت پرداختند.