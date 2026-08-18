به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در این دوره از مسابقات که به نام شهید جنگ تحمیلی سوم حبیب رعیت پور برگزار شد، ۷۹ شرکت گننده برادر و خواهر حضور دارند.

سرهنگ دوم پاسدار موسوی افزود: در این مسابقات شرکت کننده در بخش‌های مختلف از جمله قرآن، اذان، ترتیل و تفسیر با هم به رقابت پرداختند.