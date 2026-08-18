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اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آباده با برگزاری دورههای آموزشی رایگان صنایع دستی، به آموزش علاقمندان پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آباده گفت: این دورههای آموزشی، به مدت سه ماه هنردوستان را با رشتههای مختلف هنری آشنا میکند.
پارسافر افزود: رشتههای خراطی، منبت سنتی، منبت استیل، پته دوزی، گیوه دوزی و سبدبافی از جمله رشتههای هنری است که از شنبه تا چهارشنبه میزبان علاقمندان خواهد بود.
کارشناس گردشگری میراث فرهنگی آباده نیز گفت: پس از پایان دورههای آموزشی، از هنرجویان آزمون گرفته میشود و پس از موفقیت در آزمون، مدرک صنایع دستی از میراث فرهنگی برای آنان صادر میشود و سپس میتوانند وارد بازار کار صنایع دستی شوند.
فرخی افزود: آثار خلق شده توسط هنرجویان با حمایت میراث فرهنگی به فروش خواهد رسید.
او در پایان گفت: قرار است پس از پایان دوره آموزشی تابستان، پاییز امسال نیز هنرجویان به فراگیری صنایع دستی بپردازند.