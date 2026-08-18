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مراسم شبچراغ نمایش «سبیل السلطنه» مهدی ملکی کارگردان و بازیگر نقش سیاه این نمایش در آیین «سوگند سیاه» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته مراسم شبچراغ نمایش «سبیل السلطنه» نوشته و کارگردانی مهدی ملکی با اجرای آئین «سوگند سیاه» همراه شد.
مهدی ملکی کارگردان این نمایش در ابتدا با خیرمقدم به حاضران گفت: نمایشی که قرار است ببینید نمایش شادیآور ایرانی است که گونههای مختلف نمایش ایرانی در آن استفاده شده است، اما پایه اصلی بر مبنای سیاه بازی جلو میرود. تمامی عناصر این نمایش از بازی و طراحیها تا موسیقی ایرانی هستند.
وی ادامه داد: ان شاءالله که بتوانیم میراثدار خوبی برای این میراث که سینهبهسینه به ما رسیده باشیم و آنچه از آقای انصافی آموختهایم را به نمایش بگذاریم. ان شاالله که بعد از اجرا هم این لبخندهای پر نشاط را بر لبهای شما ببینیم.
جواد انصافی کارگردان و بازیگر پیشکسوت نمایش ایرانی نیز مهدی ملکی را یکی از شاگردان خوب سیاه بازی معرفی کرده و گفت: تاریخچه سیاهبازی به دوران اشکانیان بر میگردد و نمونه بارز آن در داستان «سمک عیار» آمده است.
رضا فیاضی نویسنده، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر نیز در این مراسم گفت: بر اساس شنیدهها و با اتفاقاتی که در طول این سالها با آن برخورد کردهام سیاه بازی را منتقدترین و زیباترین تئاتر میبینم. سیاه نمایش ایرانی همیشه در طول تاریخ با حاکمیت و ظلم درگیر بوده است. اما از دوره پهلوی به بعد و به تدریج خاصیت برندگی سیاه از آن گرفته میشود.
وی بازیگری سیاه بازی را «هنر ناب بازیگری» عنوان کرده و توضیح داد: در این نوع نمایش بازیگران در لحظه نمایشی حضور فعال دارند و با نگاه و حرکتهایشان با یکدیگر حرف میزنند و بده بستان دارند. بهترین جنس بازیگری ما بازیگری سیاه بازی است.
بخش ویژه این مراسم به سوگند دادن سیاه نمایش اختصاص یافت. مهدی ملکی که نقش سیاه این نمایش را بازی میکند در حضور نزدیک به ۱۵۰ مخاطب حاضر در سالن، تکتک بندهای این سوگندنامه را پس از جواد انصافی تکرار کرده و به راستی، رادی و شادی مردمان سوگند خورد.
در بخش بعد این مراسم جواد انصافی شمع شبچراغ نمایش «سبیلالسلطنه» را با دعای خیر برای این اجرا افروخت.
نمایش «سبیل السلطنه» هر روز غیر از شنبهها ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه میرود. علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایتهای تیوال و گیشه تئاتر نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.