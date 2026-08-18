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رئیسکل دادگستری اصفهان: هرگونه اقدام در حوزه حقوق شهروندی باید بر اساس شرع، قانون و عقلانیت باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در نشست شورای فرهنگی استان اصفهان گفت:جلسات شورای فرهنگی باید با حضور مدیرانی که مسوولیت و اختیار تصمیمگیری دارند برگزار شود تا بتوان پاسخگویی در بالاترین سطح ممکن را محقق کرد، همچنین دستور کارها باید بر اساس نیازهای اساسی و واقعی مردم تدوین گرددو از طرح مباحث غیرضروری پرهیز شود.
حجت الاسلام جعفری با تأکید بر اینکه قانون و ضابطه، باید حقوق شهروندی را مشخص کرده و این حوزه سلیقهای نیست، ادامه داد: قانون، منشور زندگی است و همه باید در حول محور آن وحدت داشته باشند، هرگونه اقدام در حوزه حقوق شهروندی باید بر اساس شرع، قانون و عقلانیت باشد و نه بر اساس سلایق شخصی، این رویکرد، مانع از بروز هرگونه رفتار سلیقهای و غیرقانونی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به برخی چالشهای شهری شامل نگهداری حیوانات در اماکن عمومی، تردد موتورسیکلتها در پیادهروها و موارد مشابه که میتواند به حقوق شهروندان آسیب وارد کند، گفت: دستگاههای متولی باید وظایف خود را در چارچوب قانون بهدرستی انجام دهند تا از بروز اختلافات و پروندههای قضایی جلوگیری شود. حجت الاسلام جعفری افزود:کاهش ورودی پروندهها، زمانی محقق میشود که همه نهادها در چارچوب قانون عمل کنند و با نظارت دقیق، از هرگونه تخلف و بیضابطهگی جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به رویکرد دادگستری استان اصفهان در حوزه نظم و امنیت اجتماعی، افزود: اقدامات دادستانی اصفهان در حوزههای مختلف از جمله ساماندهی موتورسیکلتها و اقدام لازم با نگاه پیشگیرانه با موارد نقض حقوق شهروندی، عدم رعایت عفاف و حجاب، با رعایت کامل قانون و در راستای رضایتمندی مردم و حفظ سرمایه اجتماعی انجام شده است، این اقدامات که با مطالبه بهحق مردم و همکاری نهادهای مرتبط صورت گرفته، نشان از عزم جدی دستگاه قضایی برای تحقق عدالت و نظم در جامعه دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دستگاه قضایی همواره در خدمت مردم و در کنار دیگر نهادها برای تحقق حقوق شهروندی است گفت: ما در دادگستری کل استان اصفهان بر این باوریم که با رعایت قانون، شرع و اخلاق، میتوانیم گامهای مؤثری در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش آرامش روانی جامعه برداریم.