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خبر گیلان امشب به علت پخش مستقیم بازی فوتبال ملوان انزلی با ذوب آهن از شبکه باران بین دو نیمه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، خبر ۲۰ شبکه باران ، امشب ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ به دلیل پخش مستقیم بازی فوتبال ملوان انزلی با ذوب آهن بین دو نیمه پخش میشود.
در چهار چوب هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امشب دو تیم ملوان بندرانزلی و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم میروند.
فرهاد امینی با کمکهای اسماعیل احمدی، علی فراهانی و مصطفی بینش این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
وحید زمانی و مهدی جبرئیلی هم کمک داوران ویدیویی این دیدار خواهند بود.