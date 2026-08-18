معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۴ برابری میزان اتصال به فیبر نوری در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمد حافظ حکمی در سمنان با بیان این خبر افزود: میزان اتصال به فیبر نوری از ۳۵۰ هزار اتصال در طی دو سال اخیر به یک میلیون اتصال در سال جاری رسیده است.

وی همچنین در خصوص طرح برگردان شرکت مخابرات که سبب افزایش سرعت انتقال اطلاعات و ضریب پوشش می‌شود افزود: در این طرح ملی کابل‌های مسی جایگزین فیبر نوری خواهد شد.

در مراسمی با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برترین‌های استانی طرح ایران دیجیتال شامل دانش آموزان، معلمان، مدیران مدارس و مدیران آموزش و پرورش که در زمینه برنامه نویسی و هوش مصنوعی صاحب مقام برتر شدند، تجلیل شد.

استاندار سمنان در این مراسم از مسئولان مرتبط خواست در راستای ارتقای استان سمنان به مقام اول طرح ایران دیجیتال در کشور برنامه ریزی و هدف گذاری کنند.

طرح ایران دیجیتال با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش رایگان برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی را در اختیار دانش‌آموزان سراسر کشور قرار داده است.