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هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی و ودیعه و جعاله موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیئت عالی بانک مرکزی در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن و افزایش قدرت خرید و حمایت از مستاجران با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله، به شرح زیر موافقت کرد:
۱) تسهیلات خرید و ساخت مسکن
شهر تهران.
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۱۰ میلیارد ریال
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۲۰ میلیارد ریال
مراکز استان و شهرهای بیش ۲۰۰ هزار نفر جمعیت.
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۸ میلیارد ریال
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۱۶ میلیارد ریال
سایر مناطق.
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۶ میلیارد ریال
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۱۲ میلیارد ریال
۲) تسهیلات جعاله مسکن
سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به ۴ میلیارد ریال افزایش یابد.
۳) تسهیلات ودیعه مسکن
سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۳ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال در شهر تهران، از ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به ۳ میلیارد ریال در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ۲ میلیارد ریال در سایر مناطق افزایش یابد.