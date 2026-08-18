بانوان شناگر خراسان رضوی در مسابقات انتخابی تایم‌ تریل کشور چندین مقام قهرمانی، نایب قهرمانی و سومی کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات انتخابی تایم‌ تریل بانوان کشور با حضور ۱۲۰ شناگر برگزار شد و ورزشکاران خراسان رضوی با عملکردی شایسته، موفق به کسب عناوین ارزشمندی در مواد مختلف شدند.

در این رقابت‌ ها، زینب قربانی در ماده ۵۰ متر قورباغه موفق به کسب مقام اول شد.

همچنین نگین عباسی در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت به مقام دوم دست یافت.

پونه مهدوی نیز در مواد ۵۰ متر کرال پشت و ۱۰۰ متر کرال پشت، موفق به کسب دو مقام دوم شد.

در ادامه این رقابت‌ ها، ملیکا رحیمی در ماده ۲۰۰ متر پروانه مقام سوم را به دست آورد و در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط انفرادی نیز به همراه تیم خود موفق به کسب مقام دوم شد.