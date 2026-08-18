پخش زنده
امروز: -
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز از احتمال بروز مشکل در تأمین گاز ۱۱ استان در زمستان پیشرو خبر داد و گفت: ۳ استان شمالی در شرایط حساستری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز با هشدار نسبت به شرایط تأمین گاز در زمستان پیشرو گفت: در صورت اجرا نشدن برنامههای منسجم مدیریت مصرف، احتمال بروز مشکل در ۱۱ استان کشور وجود دارد که سه استان خراسان شمالی، مازندران و گلستان در شرایط حساستری قرار دارند.
هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان، که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای کارکنان این شرکت، اظهار کرد: شرکت گاز استان زنجان در سالهای گذشته با وجود شرایط دشوار، بهویژه در ماههای سرد سال، تلاش کرده است خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه داشته باشد و در این مسیر همکاران این مجموعه زحمات زیادی متحمل شدهاند.
وی با اشاره به شرایط ویژه صنعت گاز کشور، افزود: کارکنان شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی، پیش از بروز بحرانهای اخیر نیز با شرایط سخت و محدودیتهای حوزه انرژی مواجه بودند و با تلاش شبانهروزی اجازه ندادند مردم در تأمین گاز مورد نیاز خود با مشکل جدی مواجه شوند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به حملات صورتگرفته به زیرساختهای انرژی کشور، گفت: در جریان حمله به تأسیسات پالایشگاهی عسلویه، چهار پالایشگاه بزرگ هدف قرار گرفت و در مدت حدود سه دقیقه ۲۷ موشک سنگین به بخشهایی از تجهیزات و تأسیسات مهم این مجموعهها اصابت کرد.
صیدالی ادامه داد: در پی این حادثه، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید و تأمین گاز کشور از دست رفت، اما با همکاری مجموعه وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران، در کمتر از چند ساعت برنامه بازگشت ظرفیتها تدوین شد.
وی تصریح کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدسترفته برای بازگشت به مدار برنامهریزی شد که بخش قابل توجهی از آن تاکنون محقق شده و مابقی نیز طبق برنامه تا مهرماه به شبکه بازخواهد گشت؛ هرچند بخشی از ظرفیت ایجادشده ممکن است طی یکی دو سال آینده در دسترس نباشد.
صیدالی با بیان اینکه دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی میتواند مردم ایران را تحت فشار قرار دهد، گفت: مقاومت و تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز اجازه نداد این اهداف محقق شود و امروز کشور با وجود آسیبهای واردشده، با اقتدار به مسیر خود ادامه میدهد.
وی با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط دشوار، افزود: مردم ایران در روزهای سخت با حضور در میدانها و حمایت از نیروهای خدمترسان، نشان دادند که در کنار کشور و نظام ایستادهاند و این همراهی سرمایه بزرگی برای عبور از مشکلات است.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز در ادامه، صرفهجویی و بهینهسازی مصرف گاز را یکی از مهمترین راهکارهای عبور از زمستان پیشرو دانست و اظهار کرد: امسال همه باید دست به دست هم بدهند؛ هم صنایع، هم مردم و هم کارکنان شرکت ملی گاز باید تلاش خود را دوچندان کنند تا در تأمین انرژی مردم با مشکل مواجه نشویم.
وی هشدار داد: برآوردهای انجامشده نشان میدهد اگر برنامههای محکم و منسجمی برای مدیریت مصرف و تأمین گاز نداشته باشیم، احتمال بروز مشکل در ۱۱ استان کشور وجود دارد که سه استان شمالی شامل خراسان شمالی، مازندران و گلستان ممکن است با شرایط دشوارتری مواجه شوند.
صیدالی خاطرنشان کرد: در کنار سه استان یادشده، هشت استان دیگر نیز ممکن است با توجه به شرایط افت فشار و سوابق سالهای گذشته، در برخی شهرها با محدودیتهایی مواجه شوند و برای جلوگیری از این وضعیت، برنامهریزی دقیق و همراهی مردم و صنایع ضروری است.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف در بخش خانگی گفت: اگر در سالهای گذشته در منازل چندین اتاق همزمان با حداکثر ظرفیت گرمایش میشده است، انتظار داریم امسال مردم با مدیریت مصرف و کاهش دمای وسایل گرمایشی، بهویژه در روزهای اوج سرما، به شبکه گاز کمک کنند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز افزود: مدیریت مصرف گاز فقط به معنای تأمین گاز بخش خانگی نیست، چراکه بخشی از گاز مورد نیاز نیروگاهها نیز باید تأمین شود و در صورت کاهش گازرسانی به نیروگاهها، تولید برق نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ بنابراین همکاری مردم برای حفظ همزمان پایداری شبکه گاز و برق اهمیت دارد.
صیدالی همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تجهیزات کممصرف و پربازده تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان میتواند کمک بزرگی به بهینهسازی مصرف انرژی کند و باید از این ظرفیت به شکل مناسب بهره گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از صابریفر، مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان زنجان، اظهار کرد: صابریفر در مدت مسئولیت خود تلاش زیادی برای اداره این مجموعه انجام داد و با توجه به بازنشستگی وی، امروز شاهد تغییر مدیریتی در این شرکت هستیم.