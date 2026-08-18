

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در خاتمه نشست هیات اجرایی، دبیر کل کمیته ملی المپیک در جمع اصحاب رسانه گفت:همانطور که مستحضرید سال گذشته ابتدا در هیات اجرایی و سپس در مجمع کمیته ودر نهایت تصویب کمیته بین المللی المپیک این موضوع به تصویب رسید که انتخابات بعدی ما در دی ماه سال ۱۴۰۵ برگزار شود که در نشست امروز این موضوع بررسی و مقرر شد هفتم دی ماه سالجاری زمان برگزاری مجمع انتخابی کمیته ملی المپیک باشد.

وی ادامه داد:از طرفی با عنایت بر اینکه هیچ شائبه‌ای شکل نگیرد که کمیته ملی المپیک با ابزار‌هایی که دارد می‌خواهد مهندسی انتخابات کند تصمیم بر این شد که تمامی کارشناسان خبره، باشگاه‌ها و مربیان که در مجمع عمومی سال قبل حضور داشتند در این مجمع حضور پیدا کنند که این موضوع با پیشنهاد ریاست محترم کمیته ملی المپیک مطرح و مورد تایید هیات اجرایی قرار گرفت و با توجه به این موضوع آقای دکتر قراخانلو و کفاشیان و بنده بعنوان اعضای مرد کارشناس خبره و خانم‌ها محمدیان و شیرزاد کارشناسان خبره زن عضو مجمع باشند و باشگاه‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه آزاد دوباره انتخاب شدند و حسن رنگرز و مینو مداح نیز بعنوان نمایندگان مربیان و داوران زن و مرد انتخاب شدند.

دبیر کل کمیته ملی المپیک ادامه داد: همزمان با مجمع انتخابی موضوعاتی مثل تایید عملکرد کمیته، گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی دریافت و پرداخت‌های سال ۱۴۰۴ و تعیین حسابرس ۱۴۰۵ و مواردی از این دست نیز عنوان خواهد شد. یکی دیگر از مصوبات امروز هیات اجرایی این بود که با توجه به تورم موجود مقرر شد حقوق المپین‌های کشورمان که ماهانه از کمیته دریافت می‌کنند ۵۰ درصد یعنی از ۱۰ به ۱۵ میلیون افزایش یابد که حدود ۶۵ نفر هستند از طرفی با توجه به اساسنامه کمیته ملی المپیک، هیات اجرایی موظف است که هر ساله قبل از مجامع، لیست اعضای مجمع را با توجه به حضورشان در بازی‌های آسیایی و المپیک بررسی مجدد نماید که با توجه به اینکه انجمن‌ام‌ام‌ای از فدراسیون انجمن‌های رزمی جدا گردید و عملا این فدراسیون نماینده‌ای در بازی‌های آسیایی ندارد در نتیجه از لیست مجمع کمیته نیز خارج گردید.

علی نژاد تصریح کرد: از نکات مهم دیگر نشست امروز این بود که خانم آتوسا گلشاد نژاد که بعنوان پرچمدار زن کاروان کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا انتخاب کردیم بر اساس آخرین وضعیتی که چند هفته پیش کمیته برگزاری بازی‌ها اعلام داشت با توجه به اسکان ورزشکاران یعنی مسافتی که محل اسکان تیم ملی کاراته با محل برگزاری مراسم افتتاحیه دارد که طولانی بود و از طرفی سازمان برگزار کننده هم اعلام داشت برای مکان‌های که محل اسکان فدراسیون کاراته است تا محل افتتاحیه ایاب و ذهاب نمی‌تواند فراهم نماید و با توجه به نامه‌ای که فدراسیون کاراته در همین زمینه برای ما ارسال کردبا این شرایط و احتمال خستگی گلشاد نژاد و بالطبع تاثیر فنی بر مسابقات وی به رغم علاقه‌ای که به پرچمداری ایشان داشتیم، اما مسائل فنی در اولویت است لذا ایشان حذف و خانم زهرا کیانی قهرمان ووشو جهان و دارنده دو مدال نقره بازی‌های آسیایی جاکارتا و هانگژو بعنوان پرچمدار زن کاروان کشورمان انتخاب شدند.

علی نژاد در مورد پاداش مربیان تیم ملی اعزام به ناگویا گفت: اگر خاطرتان باشد ما در جلسه گذشته پاداش ورزشکاران را اعلام کردیم و در این نشست مقرر شد در هر رشته‌ای ۵۰ درصد کل مجموع پاداشی که هر تیم مدال می‌گیرد معادل آن به فدراسیون پرداخت تا به صلاحدید خود بین کادر فنی و سرپرستان تقسیم نماید.