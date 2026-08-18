استان خراسان رضوی با موافقت شعام (شورای عالی امنیت ملی) آمادگی کامل اجرایی و پشتیبانی برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۲ هزار و ۶۴۴ حوزه انتخابیه را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت:این انتخابات در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و ۲ هزار و ۵۶۷ حوزه انتخابیه روستایی

استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

مسلم ساقی افزود: همان طور که سخنگوی ستاد انتخابات کشور ابتدای هفته اعلام کرد، برای برگزاری انتخابات شورا‌ها منتظر تصمیم شعام (شورای عالی امنیت ملی) هستیم و هر

زمان اعلام شود طبق زمان بندی این انتخابات در استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه اقلام انتخاباتی دریافت شده و اسامی نامزد‌های انتخابات به متقاضیان اعلام شده است، گفت: قطعا انتخابات در مشهد تمام الکترونیکی خواهد بود و اگر جنگ

اتفاق نمی‌افتاد برای نخستین بار انتخابات در همه مراحل و در همه حوزه‌های انتخاباتی در سراسر استان به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شد.

مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: اگر هم اکنون نیز تجهیزات لازم ارسال شود، استان خراسان رضوی برای برگزاری

تمام الکترونیک انتخابات آمادگی کامل دارد و می‌تواند مطابق اعلام وزارت کشور مقدمات اجرایی این انتخابات را فراهم کند

ساقی با تاکید بر شفاف‌سازی در فعالیت‌های اداری بیان کرد: هرجا پنهان کاری باشد معمولا مفسده‌ای ایجاد می‌شود، لذا در حوزه سیاسی و تقسیمات کشوری با همین رویکرد با رسانه‌ها ارتباط مستمر و معناداری برقرار کرده‌ایم و اگر در رویداد و موضوعی به نتیجه نرسیده باشیم به رسانه‌ها و مردم اطلاعات غلط نمی‌دهیم.