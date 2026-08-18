معاون فناوری وزیر ارتباطات، استان سمنان را برخوردار از ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های فناوری، گردشگری و اقتصادی دانست و گفت: وجود سه پارک بزرگ و فعال، نزدیکی به تهران، موقعیت راهبردی استان و قرار گرفتن در مسیر زائران مشهد از مزیت‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصاد دیجیتال در سمنان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد حافظ حکمی در سفر به استان سمنان، در نشست‌های کارگروه توسعه اقتصاد دیجیتال و سند تحول دیجیتال، شورای راهبری اطلاعات استان، رویداد تجلیل از برگزیدگان طرح ملی ایران دیجیتال و دیدار با استاندار، نماینده ولی فقیه و فعالان بخش خصوصی حضور یافت.

ظرفیت‌های سمنان برای توسعه هوشمندسازی معادن

در جلسه کارگروه توسعه اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال استان سمنان، موضوع هوشمندسازی بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و بر هوشمندسازی معادن به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه اقتصاد دیجیتال استان تأکید شد.

حکمی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور برای هوشمندسازی معادن گفت: در حوزه هوشمندسازی معادن، امروز در کشور چالش فنی نداریم و مهم‌ترین موضوع، ایجاد شناخت و آگاهی در میان ذی‌نفعان و فراهم کردن زمینه استفاده از این ظرفیت‌هاست.

وی استان سمنان را برخوردار از ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های فناوری، گردشگری و اقتصادی دانست و افزود: وجود سه پارک بزرگ و فعال، نزدیکی به تهران، موقعیت راهبردی استان، قرار گرفتن در مسیر زائران مشهد و ظرفیت‌های گردشگری، از جمله مزیت‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصاد دیجیتال در سمنان باشد.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات همچنین از پارک‌های علم و فناوری و بخش خصوصی استان دعوت کرد با حضور فعال در نمایشگاه هوش مصنوعی، پاویونی ویژه برای معرفی ظرفیت‌های سمنان در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، تولید محتوا و فناوری‌های نوین اقتصاد دیجیتال ایجاد کنند.

تحقق عدالت آموزشی با طرح ایران دیجیتال

در ادامه این سفر، رویداد تجلیل از برگزیدگان طرح ملی ایران دیجیتال در استان سمنان با حضور استاندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، معاون استاندار و فرمانده سپاه استان برگزار شد و شهرستان‌های استان نیز به‌صورت ویدئوکنفرانسی در این مراسم مشارکت کردند.

در این مراسم از دانش‌آموزان، مدیران مدارس و دبیران برگزیده طرح ایران دیجیتال تقدیر شد و در مجموع حدود ۱۵۰ نفر از فعالان این طرح مورد تجلیل قرار گرفتند.

حکمی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور شهید بر ضرورت توجه به پیوست عدالت در همه حوزه‌ها، تحقق عدالت آموزشی را از دستاورد‌های مهم طرح ملی ایران دیجیتال عنوان کرد.

وی با اشاره به استمرار فعالیت‌های آموزشی در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: در شرایطی که معمولاً در زمان جنگ بسیاری از خدمات متوقف می‌شود، حدود ۶۵۰ هزار دانش‌آموز در میانه بمباران، آموزش‌های خود را در قالب طرح ایران دیجیتال آغاز کردند که این موضوع از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مهم کشور محسوب می‌شود.

تلاش دولت برای دسترسی عادلانه مردم به اینترنت

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات در نشست شورای راهبری اطلاعات استان سمنان نیز با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن شنیدن مسائل، طرح‌ها و پروژه‌های فعالان این حوزه، بر ضرورت حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان تأکید کرد.

حکمی با اشاره به سیاست دولت در حوزه اینترنت اظهار کرد: دولت تلاش می‌کند ضمن جلوگیری از قطع اینترنت، مانع طبقاتی شدن دسترسی به اینترنت شود تا مردم از دسترسی عادلانه به این خدمت برخوردار باشند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به فضای مجازی افزود: میان امنیت در فضای مجازی، اطلاع‌رسانی و توسعه ارتباطات، امکان ایجاد مخرج مشترک وجود دارد و نمی‌توان ترک‌فعل‌هایی را که طی بیش از یک دهه در کشور رخ داده است، تنها با ابزار‌های فنی جبران کرد.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: وظیفه ما این است که ضمن حفظ زیرساخت‌های دیجیتال کشور و انجام اصلاحات لازم، خدمات ارتباطی و دیجیتال را پایدار نگه داریم و زمینه توسعه آنها را نیز فراهم کنیم.

تأکید بر استفاده هدفمند از فناوری و هوش مصنوعی

حکمی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی، نماینده ولی فقیه در استان سمنان، نیز گزارشی از اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه قانونمند کردن اینترنت و طرح‌های مرتبط با صیانت از کودکان در فضای مجازی ارائه کرد.

در این دیدار، نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تقدیر از اقدامات وزارت ارتباطات، اینترنت را ابزاری دانست که باید با نگاه ابزاری و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به استفاده مراجع عظام تقلید از فناوری‌های نوین برای نشر معارف، بر اهمیت توجه به تأکید رئیس‌جمهور شهید درباره پیشرو بودن کشور در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور تأکید کرد.

آمادگی سمنان برای اجرای طرح‌های نوآورانه

در دیدار معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات با استاندار سمنان نیز ظرفیت‌های استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های مناسب استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آمادگی این استان برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مورد نیاز اجرای طرح‌های نوآورانه، توسعه مراکز داده و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت ارتباطات، برنامه‌های مشترک در حوزه فناوری، نوآوری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با سرعت بیشتری اجرایی شود.

حکمی در پایان سفر خود، وضعیت ارتباطی استان سمنان را در مقایسه با سایر استان‌های کشور مطلوب ارزیابی کرد و بر استمرار مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری در این استان تأکید کرد.