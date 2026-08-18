فرماندار آذرشهر از تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب این شهرستان و بهره‌برداری از آن در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رحمت‌اللهی با اشاره به مطالبه چندین‌ساله مردم آذرشهر برای تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب گفت: با پیگیری‌های انجام‌ شده و تخصیص به‌ موقع اعتبارات تصفیه‌خانه فاضلاب آذرشهر تکمیل شده و در آستانه افتتاح قرار دارد.

وی افزود:این طرح به‌زودی در جریان سفر استانی دکتر پزشکیان و هیئت دولت به آذربایجان‌شرقی افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار آذرشهر با اشاره به مشخصات این طرح گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب آذرشهر برای جمعیتی حدود ۴۵ هزار نفر طراحی شده و با استفاده از سیستم SBR و بر اساس فناوری‌های روز دنیا اجرا شده است.

وی ادامه داد: با تکمیل و راه‌اندازی تصفیه‌خانه، عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهرستان نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

رحمت‌اللهی با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی ناشی از نبود شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرستان اظهار کرد: نبود این زیرساخت‌ها طی سال‌های گذشته مشکلات زیست‌محیطی متعددی به همراه داشته است که با تکمیل تصفیه‌خانه و توسعه شبکه فاضلاب بخش عمده‌ای از این مشکلات برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه گامی مهم در ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و زیست‌محیطی شهرستان آذرشهر و افزایش کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.