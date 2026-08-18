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فرمانده انتظامی استان قزوین در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته خبرنگار، ضمن تأکید بر نقش کلیدی رسانهها در ارتقای امنیت روانی جامعه، از کاهش ۸ درصدی سرقتها، کشف ۸۰ درصدی جرائم خشن و رشد چشمگیر مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، سردار «محمدقاسم طرهانی» امروز ۲۷ مردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک هفته خبرنگار، اظهار کرد: خبر باید رسا، مستند و مستحکم باشد تا به مردم آگاهی و آرامش ببخشد.
وی با بیان اینکه دشمنان با استفاده از شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی به دنبال القای یأس و ناامیدی در جامعه هستند، تأکید کرد: رسانههای داخلی باید با انتشار اخبار امیدبخش، نقشههای دشمن را نقش بر آب کنند و از انتشار اخبار منفی و غیرمتقنی که موجب ترس و دلهره در جامعه میشود، خودداری کنند.
فرمانده انتظامی استان قزوین، پلیس را متعلق به همه مردم دانست و افزود: نیروی انتظامی مانند آفتاب است که نور خود را از کسی دریغ نمیکند؛ پلیس تکیهگاه مردم و مایه ناامنی برای مخلان نظم و امنیت است.
سردار طرهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مأموران انتظامی در ماههای اخیر گفت: در ایام عزاداری محرم، اربعین و دیگر تجمعات، پلیس با روحیه مجاهدانه امنیت عزاداران را تأمین کرد.
وی تصریح کرد: حتی در ایام پرمخاطره و علیرغم هدف قرار گرفتن مقرهای انتظامی، مأموران ما با حضور شبانهروزی در میادین و خیابانها، لحظهای از خدمترسانی به مردم غافل نشدند.
این مقام ارشد انتظامی در تشریح آمار عملکردی پلیس قزوین اظهار داشت: در کنار اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت و کشف ۸۰ درصدی جرائم خشن در استان بودهایم. همچنین در حوزه مبارزه با مواد مخدر، کشفیات ۲۵ درصد و در مبارزه با قاچاق کالا، ۴۷ درصد رشد داشته است.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با خردهفروشان مواد مخدر برای تأمین امنیت پایدار محلات، خاطرنشان کرد: اگرچه مسئولیت تأمین امنیت تفرجگاهها بر عهده شهرداری است، اما پلیس با حضور در این مناطق و جمعآوری سلاحهای سرد، تلاش کرده است جرأت و جسارت را از اراذل و اوباش سلب کند.
سردار طرهانی ضمن تکریم ارباب رجوع به عنوان سرلوحه فعالیتهای پلیس، خاطرنشان کرد: ما همواره بر پیمان خود برای امنیت ملت ایستادهایم و همچون گذشته در برابر هرگونه هنجارشکنی با اقتدار عمل خواهیم کرد.
فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: ما سرمایه اجتماعی عظیمی به نام مردم داریم که این سرمایه عظیم، برخلاف خواست دشمن، همواره از نظام اسلامی و نیروی انتظامی حمایت و پشتیبانی کرده است، پلیس همواره قدردان این سرمایه اجتماعی خواهد بود و با حضور میدانی در مساجد و محلات مختلف و برگزاری میز خدمت، مطالبات مردم را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه پلیس بهدنبال تعطیلی کسب و کار مردم نیست، اما پلمب قهوهخانههای متخلف و اصلاح فرآیندها ضروری است، افزود: متأسفانه اخیراً شاهد فعالیتهای خارج از چارچوب برخی قهوهخانهها و کافهها بودهایم که با ویترینهای زننده و اقدامات غیرقانونی، درصدد ترویج فرهنگ غربی و اغفال نوجوانان و جوانان کشور برآمده و امنیت روانی مردم را هدف قرار دادهاند، ما در ابتدا کوشیدیم با تذکر و راهنماییهای مشفقانه، از آسیب به معیشت کسبه جلوگیری کنیم، اما از آنجا که نیروی انتظامی مسئولیت تأمین آرامش و آسایش مردم را بر عهده دارد و قزوین نیز بهعنوان دارالمؤمنین شناخته میشود، در مواردی که تذکرات مکرر بینتیجه ماند، ناچار به پلمب شدیم.
سردار طرهانی بیان کرد: در حوزه سرقتها، زمانی که بنده فرماندهی انتظامی استان را بر عهده گرفتم، با افزایش ۱۴ درصدی سرقتها مواجه بودیم، اما در حال حاضر به لطف همکاری مردم و همراهی و آگاهیبخشی رسانهها، با کاهش ۸ درصدی سرقت در استان مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مطابق آمارهای موجود بیش از ۲ هزار کارتنخواب و معتاد متجاهر در استان داریم، اما گنجایش کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶ در استان ۳۰۰ نفر است، بهدنبال افزایش گنجایش کمپها و جمعآوری معتادان متجاهر هستیم تا امنیت روانی مردم در جامعه تأمین شود.
سردار طرهانی ضمن اشاره به کاهش ۴۰ درصدی سرقتهای منزل در استان قزوین، خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد سرقتهای بهعنف و خشن در استان کشف شده و عاملان آن دستگیر شدهاند، در حوزه قتلها نیز همه متهمان طی کمتر از ۴۸ ساعت کشف و دستگیر شدهاند.
وی ضمن اشاره به کشفیات حوزه مواد مخدر، تأکید کرد: در شش ماه نخست سال جاری، کشفیات انواع مواد مخدر ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
فرمانده انتظامی استان قزوین ضمن اشاره به فعالیتهای شبانهروزی پلیس امنیت اقتصادی در استان، تصریح کرد: در حوزه کشفیات کالاهای اساسی احتکار شده و قاچاق و همچنین لوازم آرایشی، پوشاک، قطعات خودرو و داروی قاچاق، با افزایش ۴۷ درصدی کشفیات مواجه هستیم.
وی اظهار کرد: در حوزه راه و راهور نیز بروشورهای اخلاقی تهیه و تدوین شده تا به جای جریمه کردن رانندگان متخلف، تلاش کنیم آنان را راهنمایی کرده و آثار و پیامدهای تخلفات را به آنان گوشزد کنیم.