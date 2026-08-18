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زائران رواق دارالذکر به یک مهمانی دعوت شدند

مردم از دلتنگی‌های خود با آقای شهید ایران می‌گویند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷- ۱۸:۴۵
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برچسب ها: رهبر شهید ، مشهد مقدس
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