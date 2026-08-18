نایب‌رئیس کمیسیون خدمات شهری کرمان: با وجو نبودآمار دقیق و به‌روز ،جمعیت سگ‌های بلاصاحب از بحران فراگیر به وضع قابل مدیریت‌تری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ نایب‌رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر کرمان ،در جمع خبرنگاران اعلام کرد:نخستین و پرتکرارترین مطالبه شهروندان در حوزه خدمات شهری، مقابله با حیوانات بدون صاحب و به‌ویژه سگ‌های ولگرد بود؛ موضوعی که در سال ۱۴۰۰ به مسئله جدی برای شهر کرمان تبدیل شده بود.

محمدرضا کمساری یادآور شد: براساس آمار سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰۰ سگ مولد در شهر کرمان وجودداشت که در صورت ادامه روند طبیعی تولیدمثل، می‌توانست به افزایش قابل توجه جمعیت سگ‌های بلاصاحب منجر شود.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای مدیریت این موضوع، گفت: جمع‌آوری، نگهداری، عقیم‌سازی، تعیین تکلیف و واگذاری بخشی از سگ‌ها با رعایت ضوابط مربوط انجام و برای حیوانات بیمار و آسیب‌دیده نیز بر اساس مجوز‌های قانونی و نظر مراجع ذی‌ربط اقدام شد.

بگفته نایب‌رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر کرمان؛ این کمیسیون از نظر مراجعه شهروندان، یکی از پرمراجعه‌ترین کمیسیون‌های شورای شهر است، زیرا پنج سازمان شامل آتش‌نشانی، آرامستان‌ها، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، فضای سبز و منظر شهری و سازمان مدیریت پسماند در حوزه این کمیسیون فعالیت می‌کنند.

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