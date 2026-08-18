به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به استقبال گسترده مردم نیکوکار از پویش به عشق حسین (ع) گفت: همزمان با ایام محرم و صفر، خیران با روحیه ایثار، همدلی و ترویج فرهنگ حسینی، مشارکت چشمگیری در حمایت از ایتام و فرزندان نیازمند تحت حمایت این نهاد داشتند.

کریم زارع افزود: در نتیجه این مشارکت، ۷ هزار و ۵۴۱ حامی خیراندیش، سرپرستی معنوی ۱۰ هزار و ۴۱۹ فرزند یتیم و نیازمند را پذیرفتند و با الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع)، گامی موثر در تامین نیاز‌های معیشتی، آموزشی و فرهنگی این فرزندان برداشتند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۶۱ هزار و ۳۳۰ فرزند یتیم و نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان قرار دارند، گفت: این نهاد با همراهی بیش از ۱۶۷ هزار حامی نیکوکار، تلاش می‌کند تا بخشی از نیاز‌های اساسی آنان تامین شود.