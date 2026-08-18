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بیش از ۱۰ هزار فرزند یتیم و نیازمند در قالب پویش به عشق حسین (ع) صاحب خانواده معنوی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به استقبال گسترده مردم نیکوکار از پویش به عشق حسین (ع) گفت: همزمان با ایام محرم و صفر، خیران با روحیه ایثار، همدلی و ترویج فرهنگ حسینی، مشارکت چشمگیری در حمایت از ایتام و فرزندان نیازمند تحت حمایت این نهاد داشتند.
کریم زارع افزود: در نتیجه این مشارکت، ۷ هزار و ۵۴۱ حامی خیراندیش، سرپرستی معنوی ۱۰ هزار و ۴۱۹ فرزند یتیم و نیازمند را پذیرفتند و با الگوگیری از سیره اهلبیت (ع)، گامی موثر در تامین نیازهای معیشتی، آموزشی و فرهنگی این فرزندان برداشتند.
وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۶۱ هزار و ۳۳۰ فرزند یتیم و نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان قرار دارند، گفت: این نهاد با همراهی بیش از ۱۶۷ هزار حامی نیکوکار، تلاش میکند تا بخشی از نیازهای اساسی آنان تامین شود.