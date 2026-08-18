سرپرست سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: تولید سالانه محصولات کشاورزی در استان ۴.۶ میلیون تن است که ۳.۲ میلیون تن آن محصولات گیاهی و مابقی دامی و باغی است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی همدان در نشست خبری با اصحاب رسانه از تثبیت قیمت گندم و صرفه‌جویی یک و نیم همت کشاورزان خبر داد و گفت: تولید سالانه محصولات کشاورزی در استان ۴.۶ میلیون تن است که ۳.۲ میلیون تن آن محصولات گیاهی و مابقی شامل محصولات دامی و باغی است و گردش مالی آن بیش از ۱۵۰ همت (۳۰ درصد تولید ناخالص استان) برآورد شد

حمزه خانجانی گفت: قیمت برداشت گندم امسال ثابت ماند که منجر به صرفه‌جویی ۱.۵ همت شد.

وی در خصوص مدیریت آب در حوزه کشاورزی هم گفت: از ۱۹۸ هزار هکتار اراضی آبی، ۱۶۵ هزار هکتار به سامانه‌های نوین مجهز شده و راندمان آبیاری به بالای ۷۰ درصد رسیده والگوی کشت با ۹۰ درصد تحقق و طرح جهش تولید در دیمزار‌ها در ۹۰۰ روستا اجرا می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی همدان از وجود ۴۵۰ واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت ۵ میلیون تن خبر داد و افزود: ۵ واحد جدید فرآوری سیب‌زمینی با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به زودی به بهره‌برداری می‌رسد همچنین همدان با تولید ۵۳ هزار تن سیر، رتبه اول شوری و ترشی کشور را دارد.

خانجانی، خرد شدن اراضی را یکی از موانع اصلی افزایش بهره وری دانست و تصریح کرد: استان همدان با ثبت یک هزار و ۲۱۷ پلاک در طرح رفع تداخل، جزو استان‌های پیشرو کشور است و در این راستا، یک کشاورز در روستای تاوه از توابع شهرستان فامنین، با تجمیع ۷۴ قطعه پراکنده، زمینی یکپارچه به مساحت ۲۰۰ هکتار ایجاد کرد که این کار از هدررفت ۲.۵ هکتار اراضی کشاورزی جلوگیری شد.