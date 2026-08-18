همزمان با ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، مراسمی با مسئولان شهرستانی، آزادگان سرافراز، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در مرکز فرهنگی انصارالحسین(ع) گلزار مطهر شهدای بیجار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این آیین، ضمن گرامیداشت رشادت‌ها، صبر و استقامت آزادگان دوران دفاع مقدس، برنامه‌هایی از جمله سخنرانی، روایت خاطرات آزادگان، اجرای دکلمه و تجلیل از آزادگان شهرستان برگزار شد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیجار گفت: این مراسم با هدف پاسداشت مقام والای آزادگان و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شد و در پایان نیز از آزادگان شهرستان تجلیل به عمل آمد.

حیدری عنوان کرد: شهرستان بیجار در دوران هشت ساله دفاع مقدس 65 آزاده سرافراز تقدیم نظام اسلامی کرده است که 4 تن از این عزیزان به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.