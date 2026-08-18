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سه سینما، پلاتوی هنر، کتابخانه سیار و ۲۴ مدرسه نوسازیشده، بخشی از برنامههای اعلامشده برای تقویت زیرساختهای فرهنگی و آموزشی مهاباد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در آیین تجلیل از فعالان عرصه فرهنگ و هنر مهاباد، از اجرای طرحهای مختلف برای توسعه زیرساختهای فرهنگی، هنری و آموزشی این شهرستان خبر داده شد.
سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنری شهرستان گفت: راهاندازی سه سینما و احداث پلاتوی هنر از جمله طرحهایی است که برای توسعه فضاهای فرهنگی مهاباد در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: پلاتوی هنر با پنج میلیارد تومان اعتبار تجهیز خواهد شد و در بخش آموزش نیز برای بازسازی و نوسازی ۲۴ مدرسه تخریبی شهرستان با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام شده است.
ستوده با بیان اینکه عملیات بازسازی ۶ مدرسه در حال انجام است، گفت: توسعه زیرساختهای کتابخانهای نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم یک کتابخانه سیار برای شهرهای خلیفان و گوگتپه راهاندازی شود.
در این آیین که با هدف پاسداشت و تقویت جایگاه فرهنگ و هنر برگزار شد، از فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی و جمعی از فعالان عرصه فرهنگ و هنر مهاباد تجلیل شد.