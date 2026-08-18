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احداث نیروگاههای خورشیدی در مناطق بیابانی در صورتی که با رعایت ملاحظات حفاظتی، طراحی مناسب، حفظ پوشش گیاهی و امکان تردد و بهرهبرداری از عرصه انجام شود، همسو با اهداف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست بررسی واگذاری اراضی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی اختصاصیافته به طرحهای نیروگاههای تجدیدپذیر، گفت: در شرایط کنونی، به جای افزایش واگذاریهای جدید، باید نظارت بر روند اجرای پروژههای موجود و پروندههای باقیمانده در مراحل واگذاری، قرارداد و اجرا با جدیت دنبال شود.
رضا افلاطونی، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی برگزار شد و موضوعات مرتبط با واگذاری اراضی پس از تصویب آییننامه رفع موانع تولید و احداث نیروگاههای تجدیدپذیر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
افلاطونی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای پاک، گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی، علاوه بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، از منظر پدافند غیرعامل نیز اهمیت دارد و پراکندهسازی ظرفیت تولید انرژی در سراسر کشور میتواند به افزایش تابآوری شبکه برق کمک کند.
وی با بیان اینکه مدیریت زمین باید بر مبنای ظرفیتهای واقعی سرزمین انجام شود، افزود: بخشهایی از استانهای مرکزی و شرقی کشور از ظرفیت مناسبی برای توسعه انرژیهای خورشیدی و بادی برخوردارند و ضروری است تقاضاهای سرمایهگذاری تا حد امکان به سمت این مناطق هدایت شود، چراکه واگذاری اراضی کشاورزی یا مناطق فاقد ظرفیت مناسب، با اصول مدیریت پایدار سرزمین سازگار نیست.
رضا افلاطونی با اشاره به اینکه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در مناطق بیابانی برای تثبیت شنهای روان، مقابله با گردوغبار و ایجاد پوشش گیاهی پروژههای متنوعی اجرا میکند، خاطرنشان کرد: احداث نیروگاههای خورشیدی در این مناطق در صورتی که با رعایت ملاحظات حفاظتی، طراحی مناسب، حفظ پوشش گیاهی و امکان تردد و بهرهبرداری از عرصه انجام شود، همسو با اهداف سازمان است.
افلاطونی ادامه داد: توسعه انرژی خورشیدی تنها به نیروگاههای بزرگ محدود نمیشود و استفاده از سامانههای کوچک خورشیدی میتواند نیاز جوامع محلی، دامداران، کشاورزان و روستاهای دورافتاده را نیز تأمین کند. این رویکرد میتواند ضمن کاهش فشار بر شبکه برق، در کاهش وابستگی جوامع محلی به سوختهای سنتی و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی نیز مؤثر باشد.
وی با اشاره به اراضی اختصاصیافته برای طرحهای نیروگاههای تجدیدپذیر، خواستار تمرکز دستگاهها بر تعیین تکلیف اراضی واگذارشده شد و تصریح کرد: در مرحله کنونی باید بیش از افزایش واگذاریهای جدید، نظارت بر روند اجرای پروژههای موجود را دنبال کنیم، به این معنا که پروندههای باقیمانده در مراحل مختلف واگذاری، قرارداد و اجرا تعیین تکلیف شوند و در مواردی که سرمایهگذار پس از دریافت زمین اقدامی انجام نداده است، موضوع بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر تسریع فرآیندهای مرتبط با «پنجره واحد مدیریت زمین» تأکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از اطلاعات و نقشههای مورد نیاز منابع طبیعی و امور اراضی در این سامانه بارگذاری شده و پاسخگویی به استعلامها در حوزه مسئولیت سازمان به صورت برخط انجام میشود. تکمیل اطلاعات سایر دستگاههای عضو پنجره واحد نیز میتواند زمان بررسی درخواستها را کاهش داده و مسیر سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را شفافتر و سریعتر کند.
افلاطونی در پایان ضمن قدردانی از اقدامات ساتبا و همکاری دستگاههای مرتبط، گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در چارچوب مدیریت صحیح سرزمین، برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر همکاری خواهد کرد تا ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای کشور، حفاظت از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی نیز به عنوان یک اصل اساسی حفظ شود.
بر اساس این گزارش، در پایان این مراسم از همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ساخت نیروگاههای خورشیدی قدردانی کرد.