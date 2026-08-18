خشکسالی شدید تابستانی در اسلوونی خسارات گسترده‌ای به بخش کشاورزی این کشور وارد کرده است و برآورد‌ها از کاهش تا ۵۰ درصدی تولید غلات و در برخی مناطق از بین رفتن ۹۰ درصد محصولات کشاورزی حکایت دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از سارایوو، خشکسالی شدید تابستانی در اسلوونی خسارات گسترده‌ای به بخش کشاورزی این کشور وارد کرده است و برآورد‌ها از کاهش تا ۵۰ درصدی تولید غلات و در برخی مناطق از بین رفتن ۹۰ درصد محصولات کشاورزی حکایت دارد.

«یانز تسیگلر کرالی» وزیر کشاورزی اسلوونی در بازدید از مناطق آسیب‌دیده از خشکسالی اعلام کرد کمبود شدید خوراک دام ث یکی از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان است.

وی از دامداران خواست به علت شرایط موجود دام‌های خود را نفروشند و وعده داد دولت کمک‌های سریع و مؤثری در اختیار آنان قرار دهد.

بر اساس برآورد وزارت کشاورزی اسلوونی، میزان برداشت غلات امسال ممکن است تا ۵۰ درصد کاهش یابد، خسارت به محصول سیب‌زمینی بسته به مناطق مختلف بین ۳۰ تا ۹۰ درصد برآورد شده و در برخی مناطق نیز خسارت به مزارع ذرت به ۹۰ درصد رسیده است، باغداری، تاکستان‌ها، تولید سبزیجات و کشت کلزا از دیگر بخش‌هایی هستند که بر اثر خشکسالی خسارات قابل توجهی متحمل شده‌اند.

وزیر کشاورزی اسلوونی اعلام کرد روند‌های اداری برای حمایت از کشاورزان تسریع شده و از پایان ماه جاری پرداخت بیش از ۱۵ میلیون یورو کمک برای جبران پیامد‌های خشکسالی و سرمازدگی سال گذشته آغاز خواهد شد.

برای مقابله با بحران کنونی نیز اسلوونی ۲.۷ میلیون یورو از منابع مالی اتحادیه اروپا برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت و کود تأمین کرده و دولت در حال آماده‌سازی بسته مالی دیگری برای حمایت از بخش کشاورزی است.

علاوه بر این، ۸.۱ میلیون یورو دیگر در قالب تسهیلات و حمایت‌های مرتبط با انرژی در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

وزیر کشاورزی اسلوونی همچنین از افزایش سرمایه‌گذاری در سامانه‌های آبیاری خبر داد و از شهروندان این کشور خواست با خرید محصولات تولید داخل از کشاورزان اسلوونیایی در شرایط کنونی حمایت کنند.