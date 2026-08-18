برگزاری جشنواره ملی انگور و دوشاب در ملکان
جشنواره ملی انگور و دوشاب شهریور ماه امسال در شهرستان ملکان برگزار میشود.
محمدی افزود:این جشنواره در ورودی شهر ملکان و در ۲۸ غرفه برگزار خواهد شد و علاوه بر انگور و دوشاب، صنایع دستی هنرمندان، لباسهای محلی، انواع غذاهای محلی و بازیهای بومی و محلی نیز اجرا خواهد شد.
وی گفت:امسال به برکت بارشهای خوب پیش بینی میشود بیش از ۳۰۰ هزار تن انگور در شهرستان ملکان برداشت شود که در مقایسه با سال گذشته بیش از ۶ برابر افزایش دارد.
فرماندار ملکان از صادرات بیش از ۱۰۰ هزار تن کشمش به ۸۴ کشور خبر داد و افزود:پیش بینی شود امسال در صورت ایجاد شرایط لازم صادرات این رقم به بیش از ۱۵۰ هزار تن افزایش یابد.
گفتنی است شهرستان ملکان رتبه اول تولید انگور در استان و رتبه سوم کشور را داراست و این پنجمین جشنواره انگور و دوشاب است که در ملکان برگزار میشود.