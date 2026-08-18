به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نقی محمدی فرماندار ملکان در جلسه شورای اداری ملکان گفت:جشنواره ملی انگور و دوشاب از ۲۵ الی ۲۷ شهریور ماه در این شهرستان برگزار خواهد شد.

محمدی افزود:این جشنواره در ورودی شهر ملکان و در ۲۸ غرفه برگزار خواهد شد و علاوه بر انگور و دوشاب، صنایع دستی هنرمندان، لباس‌های محلی، انواع غذا‌های محلی و بازی‌های بومی و محلی نیز اجرا خواهد شد.

وی گفت:امسال به برکت بارش‌های خوب پیش بینی می‌شود بیش از ۳۰۰ هزار تن انگور در شهرستان ملکان برداشت شود که در مقایسه با سال گذشته بیش از ۶ برابر افزایش دارد.

فرماندار ملکان از صادرات بیش از ۱۰۰ هزار تن کشمش به ۸۴ کشور خبر داد و افزود:پیش بینی شود امسال در صورت ایجاد شرایط لازم صادرات این رقم به بیش از ۱۵۰ هزار تن افزایش یابد.

گفتنی است شهرستان ملکان رتبه اول تولید انگور در استان و رتبه سوم کشور را داراست و این پنجمین جشنواره انگور و دوشاب است که در ملکان برگزار می‌شود.