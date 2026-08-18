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ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار با نساجی در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال نساجی و استقلال در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر امروز سه شنبه ۲۷ مرداد و از ساعت ۱۹:۱۵ با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر مازندران به مصاف هم میروند.
سهراب بختیاریزاده، سرمربی استقلال، در بازی امروز نیز همان ترکیبی را به میدان خواهد فرستاد که در دیدار نخست برابر مس شهر بابک از ابتدا در زمین حضور داشت.
بر اساس تصمیم سرمربی استقلال، حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، اسماعیل قلیزاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان از دقیقه نخست بازی برابر نساجی مازندران به میدان میروند.