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مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز فصل برداشت گردوی تازه در باغهای این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمدصادق فانی گفت: پیش بینی میشود که امسال بیش از ۱۱ هزار تن گردوی خشک از سطح استان فارس جمعآوری شود.
او با بیان کرد: عملیات برداشت گردوی تازه با پوست سبز هماکنون در استان فارس آغاز شده است و تا پایان ماه مهر ادامه دارد.
فانی ادامه داد: این محصول علاوه بر تأمین نیاز مصرفکنندگان استان، نقش مهمی در تأمین بازار استانهای همجوار و بهویژه استان تهران ایفا میکند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تبیین ظرفیتهای تولیدی این محصول استراتژیک، بیان کرد: استان فارس با دارا بودن ۸ هزار و ۱۸ هکتار باغ گردو، با اختصاص ۴ درصد از کل سطح زیر کشت این محصول در کشور، جایگاه هفتم را در سطح ملی را از آن خود کرده است.
او اضافه کرد: این استان با تولید ۴ درصد از مجموع گردوی تولیدی کشور، در حال حاضر ششمین استان برتر تولیدکننده گردو در ایران محسوب میشود که نشاندهنده پتانسیل بالای اکولوژیکی استان در این بخش است.
فانی در ادامه با اشاره به مناطق پیشرو در تولید این محصول گفت: شهرستانهای بوانات، سپیدان، اقلید، شیراز و مرودشت به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و بالاترین میزان تولید گردو را در میان شهرستانهای استان فارس به خود اختصاص دادهاند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد: تمرکز بر این مناطق باعث شده است تا زنجیره تأمین گردوی استان با پایداری بیشتری در برابر نوسانات بازار قرار گیرد.
او با تحلیل چالشهای موجود در مسیر تولید گفت: تهدیداتی نظیر کاهش میزان نزولات آسمانی، پدیده خشکسالی، سرمای دیررس بهاره و همچنین گرمای غیرمتعارف در فصلهای بهار و تابستان در مرحله گلدهی و تشکیل میوه نارس به محصول آسیب میزند و این عوامل اقلیمی در سالهای اخیر فشار مضاعفی بر باغداران وارد کرده است و کیفیت تولید را به خطر انداخته است.