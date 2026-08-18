به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار سالن ورزشی صداوسیمای مرکز لرستان به نام شهید«محمود صارمی» نامگذاری شد .



در این مراسم، بر توسعه ورزش کارکنان و نقش آن در ارتقای سلامت و نشاط نیروی انسانی تأکید شد و مدیرکل ورزش و جوانان لرستان نیز آمادگی این اداره‌کل را برای حمایت از ورزش کارکنان صداوسیما اعلام کرد.

برادر شهید صارمی نیز نامگذاری این سالن به نام برادر شهیدش را اقدامی ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا دانست.



۱۷ مرداد ۱۳۷۷، سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی مستقر در مزار شریف افغانستان، به همراه هشت نفر از کارکنان سرکنسولگری ایران در این شهر به دست نیرو‌های افراطی و متحجر گروهک طالبان است که به روز خبرنگار در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده است.



شهید محمود صارمی سال ۱۳۴۷ در یکی از روستا‌های شهرستان بروجرد متولد شد، شهید صارمی در سال ۱۳۷۰ جذب خبرگزاری جمهوری اسلامی شد، در سال ۱۳۷۵ طی حکمی از سوی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به مسئولیت دفتر مزارشریف افغانستان منصوب شد.



این شهیدوالا مقام طی بیش از دو سال حضورش در افغانستان بار‌ها فریاد مظلومیت مردم ستمدیده و رنج کشیده آن دیار مصیبت زده را به گوش جهانیان رساند.



شهید صارمی خبر حمله طالبان و سقوط مزارشریف را با خون خود به سراسر جهان مخابره کرد و در نهایت پرواز روحش، خود به تنهایی خبر شد.



