به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی افزود: موضوع کاهش عناوین مجرمانه همچنان در مجلس معطل مانده و این درحالی است که با تصویب قانون، بخش زیادی از ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی کاهش می یابد .

بنابر اعلام معاونت حقوقی قوه قضائیه، حدود ۳ هزار عنوان مجرمانه داریم که برخی از آنها تخلف محسوب می‌شوند و اصلاح و بازنگری آنها به حبس زدایی و کاهش آمار زندانیان، کمک می‌کند.