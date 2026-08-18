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عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: بسیاری از عناوین مجرمانه تخلف است که باید در نهادهای غیر قضایی پیگیری شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی افزود: موضوع کاهش عناوین مجرمانه همچنان در مجلس معطل مانده و این درحالی است که با تصویب قانون، بخش زیادی از ورودی پروندهها به مراجع قضائی کاهش می یابد .
بنابر اعلام معاونت حقوقی قوه قضائیه، حدود ۳ هزار عنوان مجرمانه داریم که برخی از آنها تخلف محسوب میشوند و اصلاح و بازنگری آنها به حبس زدایی و کاهش آمار زندانیان، کمک میکند.