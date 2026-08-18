به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رضائی فرمانده عملیات ایستگاه آتش نشانی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: به دنبال اعلام غرق شدن چهار نفر در ساحل رمچاه قشم، عملیات امداد و نجات از ساعت ۷ صبح آغاز شد و ۲ نفر با کمک نیرو‌های آتش نشانی و ۱ نفر با کمک قایق‌های محلی از آب نجات یافتند.

وی افزود: تلاش‌های گروه های جست‌و‌جو شامل قایق‌های صیادی، غواص، جت اسکی و ... برای یافتن آخرین فرد گم شده همچنان ادامه دارد.

رضایی گفت: شدت باد و جریان شدید آب، اجرای عملیات را با مشکل مواجه کرده است.

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