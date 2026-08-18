پخش زنده
امروز: -
شهردار مهریز از برنامهریزی برای احداث مجموعه زمینهای پتانک در محل توتستان این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طرحی که میتواند زمینه توسعه این رشته ورزشی و افزایش مشارکت شهروندان در ورزشهای همگانی را فراهم کند.
حمیدرضا زارع بیدکی در جریان بازدید از زمین پتانک یزد، با حضور مسئول انجمن بولس و پتانک استان، از نزدیک با امکانات، ظرفیتها و قابلیتهای این رشته ورزشی آشنا شد.
در این بازدید، راهکارهای توسعه و گسترش ورزش پتانک در شهرستان مهریز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ایجاد زیرساختهای مناسب برای دسترسی بیشتر شهروندان به رشتههای متنوع ورزشی تأکید شد.
زارع بیدکی با اشاره به برنامه شهرداری برای احداث زمین پتانک در محل توتستان مهریز اظهار کرد: ایجاد زیرساخت مناسب برای این رشته، علاوه بر فراهمکردن فضایی برای ورزش و تفریح شهروندان، میتواند به توسعه ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای شهرستان مهریز، پیشبینی مجموعه زمینهای پتانک در توتستان میتواند زمینه توسعه این رشته در شهرستان و استان یزد را فراهم کرده و مهریز را به یکی از کانونهای فعال ورزش پتانک در استان تبدیل کند.
ورزش پتانک به دلیل سهولت یادگیری، نیاز نداشتن به امکانات پیچیده و قابلیت استفاده برای گروههای سنی مختلف، از ظرفیت مناسبی برای توسعه ورزش همگانی برخوردار است.