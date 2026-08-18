به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مجتبی قدیمی در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به وضع نامطلوب ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی، گفت: با وجود صرف هزینه‌های قابل توجه،طرح ساماندهی کامل اجرا نشده و در حال حاضرفقط ۱۰ کارگاه به محل جدید منتقل شده که نشان‌دهنده نبود اراده جدی برای ساماندهی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اعلام فعالیت حدود ۵۰۰ کارگاه ضایعاتی غیرمجاز در استان کرمان، بیان کرد: بخش عمده‌ای از این کارگاه‌ها در اختیار اتباع خارجی است و درآمد‌های میلیاردی برای آنها به همراه داشته و این روند باید با جدیت و نظارت دستگاه‌های مسئول مدیریت شود.

مجتبی قدیمی پیشتردر نشست کمیته سرقت استان کرمان با اشاره به بازدید اخیر از محل استقرار کارگاه‌های ضایعاتی گفته بود: ساماندهی این حوزه کار ساده‌ای نیست و به علت گردش مالی قابل توجه، زمینه‌های فساد و تخلف نیز در آن وجود دارد

وی افزوده بود: وقتی یک کارگاه ضایعاتی می‌تواند گردش مالی سنگینی داشته باشد، طبیعی است که باید نظارت بر آن نیز دقیق، مستمر و هوشمند باشد و هرگونه خلأ نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و حتی شکل‌گیری شبکه‌های خرید و فروش اموال سرقتی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان درباره مهمانشهر رفسنجان گفت: طبق اعلام رئیس دادگستری شهرستان، زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی این مهمانشهر فراهم شده ؛ اما آیا در مجموعه استانداری اراده‌ای برای بهره‌برداری از این ظرفیت وجود دارد یا خیر.