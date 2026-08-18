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معاون دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد:باید چالشهای موجود در حوزه ساماندهی کارگاههای ضایعاتی و زیرساختهای مرتبط با اتباع خارجی رفع شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مجتبی قدیمی در نشست شورای برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به وضع نامطلوب ساماندهی کارگاههای ضایعاتی، گفت: با وجود صرف هزینههای قابل توجه،طرح ساماندهی کامل اجرا نشده و در حال حاضرفقط ۱۰ کارگاه به محل جدید منتقل شده که نشاندهنده نبود اراده جدی برای ساماندهی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اعلام فعالیت حدود ۵۰۰ کارگاه ضایعاتی غیرمجاز در استان کرمان، بیان کرد: بخش عمدهای از این کارگاهها در اختیار اتباع خارجی است و درآمدهای میلیاردی برای آنها به همراه داشته و این روند باید با جدیت و نظارت دستگاههای مسئول مدیریت شود.
مجتبی قدیمی پیشتردر نشست کمیته سرقت استان کرمان با اشاره به بازدید اخیر از محل استقرار کارگاههای ضایعاتی گفته بود: ساماندهی این حوزه کار سادهای نیست و به علت گردش مالی قابل توجه، زمینههای فساد و تخلف نیز در آن وجود دارد
وی افزوده بود: وقتی یک کارگاه ضایعاتی میتواند گردش مالی سنگینی داشته باشد، طبیعی است که باید نظارت بر آن نیز دقیق، مستمر و هوشمند باشد و هرگونه خلأ نظارتی میتواند زمینهساز تخلف و حتی شکلگیری شبکههای خرید و فروش اموال سرقتی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان درباره مهمانشهر رفسنجان گفت: طبق اعلام رئیس دادگستری شهرستان، زیرساختهای لازم برای راهاندازی این مهمانشهر فراهم شده ؛ اما آیا در مجموعه استانداری ارادهای برای بهرهبرداری از این ظرفیت وجود دارد یا خیر.