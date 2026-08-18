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فرمانده انتظامی شهرستان دماوند، از کشف ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۴ تن از خردهفروشان در چهارمین مرحله از طرح ارتقای امنیت اجتماعی با عنوان «آرامش در شهر» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی ملکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی و با هدف پاکسازی نقاط آلوده و ارتقای امنیت محلات، طرح «آرامش در شهر» با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دماوند با قاطعیت اجرا شد.
وی افزود: مأموران پلیس در چهارمین مرحله از اجرای این طرح ضربتی، موفق به کشف ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند؛ همچنین در این عملیات، ۴ نفر از خردهفروشان مواد مخدر شناسایی و دستگیر و تعداد ۶۵۰ عدد قرص روانگردان نیز از متهمان کشف و ضبط شد.
سرهنگ ملکی با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه فعالیت مجرمانه در حوزه مواد مخدر با جدیت برخورد میکند، خاطرنشان کرد: برخی سودجویان برای منافع نامشروع خود، سلامت جامعه و جوانان را به خطر میاندازند؛ اما باید بدانند هیچ درآمدی ارزش نابودی یک خانواده را ندارد.
فرمانده انتظامی شهرستان دماوند در پایان تصریح کرد: موفقیت در عرصه مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از آن، تنها با قدرت انتظامی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند مشارکت فعال خانوادهها، ریشسفیدان، معتمدان محلی و آحاد مردم است؛ پلیس دست یاری به سوی شهروندان دراز میکند و از آنان میخواهد گزارشهای خود در خصوص فعالیت سوداگران مرگ را از طریق سامانه ۱۱۰ به خادمان خود در پلیس اطلاع دهند.