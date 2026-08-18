به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی ملکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی و با هدف پاکسازی نقاط آلوده و ارتقای امنیت محلات، طرح «آرامش در شهر» با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دماوند با قاطعیت اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس در چهارمین مرحله از اجرای این طرح ضربتی، موفق به کشف ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند؛ همچنین در این عملیات، ۴ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر شناسایی و دستگیر و تعداد ۶۵۰ عدد قرص روان‌گردان نیز از متهمان کشف و ضبط شد.

سرهنگ ملکی با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه فعالیت مجرمانه در حوزه مواد مخدر با جدیت برخورد می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی سودجویان برای منافع نامشروع خود، سلامت جامعه و جوانان را به خطر می‌اندازند؛ اما باید بدانند هیچ درآمدی ارزش نابودی یک خانواده را ندارد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند در پایان تصریح کرد: موفقیت در عرصه مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، تنها با قدرت انتظامی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند مشارکت فعال خانواده‌ها، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و آحاد مردم است؛ پلیس دست یاری به سوی شهروندان دراز می‌کند و از آنان می‌خواهد گزارش‌های خود در خصوص فعالیت سوداگران مرگ را از طریق سامانه ۱۱۰ به خادمان خود در پلیس اطلاع دهند.