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اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس، پس از هشدار روسیه میگوید: "بریتانیا صد در صد از اوکراین حمایت میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، تارنمای رسانه حکومتی انگلیس بی بی سی نوشت:" اندی برنهام، نخست وزیر، پس از هشدار مسکو در مورد "عواقب" استفاده از پهپادهای ساخت بریتانیا در حملات اخیر اوکراین در روسیه، گفته است که بریتانیا به "حمایت صد درصدی " از اوکراین ادامه خواهد داد.
برنهام گفت: " ما دوستان بیطرف نیستیم، ما در زمان نیاز اوکراین در آن جا خواهیم بود و این تغییر نخواهد کرد".
سفارت روسیه در لندن، پیش از این بریتانیا را به " انتخاب عمدی تشدید بحران اوکراین" متهم کرده و افزوده بود: " هرچه دخالت آن در این درگیری عمیقتر باشد، هزینه بیشتری خواهد پرداخت. "
اوکراین حملات خود به مسکو و جاهای دیگر در اعماق روسیه را افزایش داده و به ویژه پالایشگاههای نفت و پایگاههای پشتیبانی برای فروشگاه آنلاین اصلی روسیه را هدف قرار داده است.
بی بی سی ادعا کرده در تازهترین مرحله جنگ، حملات اوکراین به طور مستقیم بر تأمین سوخت داخلی روسیه تأثیر گذاشته و به اقتصاد روسیه آسیب رسانده است.
نخست وزیر انگلیس در پاسخ به سوالی در مورد تهدید روسیه، اظهار داشت: که" بریتانیا حمایت لازم را ارائه میدهد تا اوکراین بتواند از خود دفاع کند و این موضع بریتانیا در تمام طول این درگیری، توسط نخست وزیران قبلی بوده است و این در مورد من نیز صادق است".
اشاره اندی برنهام به مواضع قاطع چهار نخست وزیران پیشین این کشور از هر دو حزب محافظه کار و کارگر در حمایت همه جانبه از اوکراین در جنگ با روسیه است.
روسیه در گذشته به علت نقش بریتانیا در ارائه جنگ افزارهای تهاجمی و فناوری پهپاد و همچنین موشکهای " استورم شدو" به اوکراین هشدار داده بود، سفارت روسیه گفت: " اقدامات لندن ناگزیر عواقبی را به همراه خواهد داشت که باید به آنها پاسخ دهد"، اما در مورد نوع تهدیدی که مسکو در نظر دارد توضیحی نداد.
انگلیس از زمان آغاز تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲، از بزرگترین حامیان اوکراین بوده است، وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که بریتانیا " متعهد به ارائه تجهیزاتی است که اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم غیرقانونی [ولادیمیر]پوتین، رئیس جمهور روسیه به آن نیاز دارد".
روسیه در حال حاضر تقریباً یک پنجم خاک اوکراین را کنترل میکند، اما نیروهای آن ماههاست که در خط مقدم موفقیت بسیار کمی داشتهاند، با این حال تلفات همچنان در پشت خطوط مقدم رو به افزایش است.
رسانه حکومتی انگلیس افزود: دو شرکت انگلیسی به ساخت پهپادهایی که به کیف تحویل داده شدهاند، معروفند و یک منبع نظامی در گفتوگو با بیبیسی تأیید کرد که پهپادهای بریتانیا در حملات اخیر به روسیه مورد استفاده قرار گرفتهاند، که گفته میشود بیش از ۳۵ میلیارد پوند خسارت اقتصادی به بار آورده است.
در ماه آوریل، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که دهها هزار پهپاد از جمله دستگاههای تهاجمی دوربرد را در بزرگترین بسته کمک نظامی خود تاکنون به اوکراین تحویل خواهد داد. "