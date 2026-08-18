مردم آبادان و خرمشهر در شب یکصد و هفتاد و یکم تجمعات مردمی، با حضور در میدان و خیابان‌ها، بر خونخواهی رهبر شهید امت، وحدت، مقاومت و پاسداری از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر در شب یکصد و هفتاد و یکم تجمعات مردمی، با حضور در میدان و خیابان‌ها، بر تداوم مسیر مقاومت و پاسداری از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با سر دادن شعارهای مختلف، بر خونخواهی رهبر شهید امت تأکید کردند و گفتند سنگر را رها نخواهند کرد.

مردم آبادان و خرمشهر همچنین با تأکید بر حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمن، دفاع از وطن و تمامیت ارضی کشور را وظیفه‌ای همگانی دانستند.

شرکت‌کنندگان اعلام کردند تا زمانی که لازم باشد در میدان حضور خواهند داشت و از آرمان‌های انقلاب اسلامی و کشور دفاع خواهند کرد.

مردم آبادان و خرمشهر در پایان این تجمع نیز بر تداوم حضور خود در میدان و همراهی با دیگر هموطنان تأکید کردند.