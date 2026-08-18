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نسخه خطی کتاب «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق» با قدمت ۷۴۲ سال در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی روز سهشنبه در آیین رونمایی این نسخه
خطی گفت: کتاب یاد شده به زبان عربی و مشتمل بر احادیث مرتبط با پاداش و عقاب اعمال و اثر محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، از فقها و راویان حدیث
شیعه در قرن چهارم قمری است.
سیدرضا صداقت حسینی افزود: این نسخه خطی ارزشمند بهخط نسخ ۱۳ سطری توسط "محمد عبید آل محمد"، در ۲۰ ورق به ابعاد ۱۶ در ۱۲ سانتیمتر، نوشته شده و قدیمیترین
نسخه خطی شناخته شده از کتاب ثواب الاعمال در کتابخانههای کشور به شمار میآید و در سال ۷۰۶ قمری کتابت شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع سه هزار و ۳۰۰ نسخه خطی شناسایی شده آثار شیخ صدوق هزار و ۳۵ نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری میشود، افزود: از این
تعداد ۴۲ نسخه خطی، مربوط به کتاب ثواب الاعمال است.